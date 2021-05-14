В Украине ежедневно регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием – Венедиктова

Она рассказала, что в 2020 году было зафиксировано более 5 тыс. уголовных правонарушений, касающихся домашнего насилия, что на 88% больше, чем в 2019 году.

“С чем связанно увеличение? Не потому что преступлений стало больше, а потому что правоохранители начали их видеть, учитывать с одной стороны, а с другой стороны граждане стали обращаться: женщины, мужчины, дети”, – сказала она.

Генпрокурор добавила, что в первом квартале 2021 года было зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев домашнего насилия, что равно количеству случаев за весь 2018 год.

“Стремительно увеличилось установленное количество лиц, потерпевших от домашнего насилия. В 2018 году с заявлениями обратились 1,5 тыс., в 2019 году – более 2,5 тыс., в 2020 году – плюс-минус 4 тыс., в первом квартале 2021 – уже 1 225 потерпевших”, – рассказала она.

По ее словам, в 2020 году за домашнее насилие осуждено более 800 человек, то есть в суд были направлены обвинительные акты по каждому четвертому правонарушению, которое касалось домашнего насилия.

Венедиктова также сообщила, что в 2019-м и 2020 годах было совершено 80 и 70 умышленных убийств в области домашнего насилия.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 3 февраля приняла в первом чтении законопроект, который предполагает повышение штрафов за домашнее насилие со 170–680 грн до 17–68 тыс. грн.

В конце прошлого года Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

По данным Киевской городской государственной администрации, только в Киеве за первые три месяца 2021 года было зафиксировано 5385 обращений относительно домашнего насилия.

21 апреля МВД Украины вместе с Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) анонсировали запуск мобильного приложения и внедрение средств электронного контроля за домашними насильниками.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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