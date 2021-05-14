Мнение: «Мир, Труд, Май … Сакура … Июнь … Июль»

Здравствуйте

В этом тексте:

– про найденное в Китае почти 100%-ное средство от коронавируса, которым никто в Мире почему-то не пользуется;

– про Японскую Сакуру и Русскую Рулетку

(Текст написан чисто на житейском языке, без каких-либо премудростей.)

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************ Текст ************

Уже второй год на майские праздники вспоминается анекдот времен СССР:

«Скоро Первое Мая. Народ готовится к демонстрации. Всем раздали флажки, ватман, краски, чтобы плакаты нарисовали.

Один Мужик взял лист ватмана, написал «Мир. Труд. Май.»

Видит место осталось, недолго думая, дописал: «Июнь. Июль»

Почему вспоминается этот анекдот?

Потому что уже теплеет. Погода выходит из плюс 5 – плюс 7, температуры, так излюбленной коронавирусом.

К концу мая, началу июня, значит, можно ожидать спада статистики третьей волны.

Так нет, повальное пренебрежение дисциплиной, по видимому приведет к тому, что в подъеме третьей волны еще и июнь с июлем приписывать придется.

Посмотрите, например, на эту фотографию

https://riamo.ru/files/image/19/10/10/-gallery!p96.jpg

Или двухминутное видео о москвичах, которые в майские праздники решили полюбоваться цветущей сакурой в Аптекарском Саду.

https://www.youtube.com/watch?v=v2ZkSH2gWz8

Просмотрел в этом репортаже на эту огромную, наверное, в несколько сотен метров, очередь. Ни одного человека в маске не заметил. А социальная дистанция в метр-полтора превратилась в картину «Сельди в Бочке». Особенно в районе кассы и самой цветущей сакуры.

И так, увы, повсюду.

По результатам прошлого 2020 года средняя длина жизни в России уменьшилась на два года.

«На фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года и составила 71,1 года. Это первое снижение с 2003 года, пишет РБК со ссылкой на разработанный в марте проект единого плана правительства по достижению национальных целей до 2024 года и плановый период до 2030 года. Документ был опубликован в Telegram-канале «Майский указ».» https://lenta.ru/news/2021/03/12/long_live/

ВДУМАЙТЕСЬ: КАЖДЫЙ ИЗ НАС В СРЕДНЕМ ПРОЖИВЕТ НА ДВА ГОДА МЕНЬШЕ

Видимо, это известие не есть гром, после которого русский мужик перекрестится.

Данное уменьшение жизни точно соответствует вероятности проигрыша в казино на рулетке: 1 из 37.

Смотрю на поведение русских во время пандемии и вспоминаю «Русскую рулетку», где стреляются из револьвера, заряженного одним патроном. Начинаешь думать, что «Русская рулетка» названа Русской не случайно. Наверное, лишь при вероятности отрицательных событий 1 из 6 начинают в России возникать мысли о том, что что-то пора менять.

Из этой логики можно ожидать соблюдение дисциплины в России, когда скажут, что продолжительность жизни уменьшилась на 12 лет.

А пока с такой дисциплиной, к сожалению, вырисовывается «Мир, Труд, Май … Сакура … Июнь … Июль»

А ведь могли бы и на Мае остановиться …

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Действенны или нет вакцины, какова вероятность заболеваемости и смертности после вакцинации от коронавируса, можно ли всеобщей вакцинацией победить коронавирус – это другая тема.

Но неоспоримый факт то, что на настоящий момент единственная страна, которая победила коронавирус – это Китай. Китай с его почти полуторамиллиардным населением. И победил Китай пандемию еще до того, как появились какие-либо вакцины, чисто на дисциплине своих жителей.

Данные с 14 февраля по 12 мая 2021 года с сайта: https://yandex.ru/maps/covid19?ll=114.294084%2C28.837436&z=3

От 7 до 67 (в среднем 20-25) случаев заболеваемости в день (при населении 1 442 965 000 человек на 2021 год).

Это несравнимо с тысячами, ежедневно заболевающих в России; десятками тысяч, ежедневно заболевающих в США; сотнями тысяч, ежедневно заболевающих в Индии.

Китай. Вот с кого пример надо брать.

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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