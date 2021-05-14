 

В России предложили выплачивать пенсии по-другому

14.05.2021, 17:16, Разное
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Специалист заявил, что пенсионеры имеют право на долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из своей заработной платы. Вассерман пояснил, что некоторые пожилые граждане в прошлом участвовали в общественно-полезных делах, и потому пенсии в России следует сделать для них достойными.

По словам телеведущего, “в какой-то степени” выплаты пожилым должны быть пропорционально зарплате, но при этом “пропорционально личным накоплениям” важно делить долю от дохода все страны. Вассерман считает, что пенсии в стране должны выплачиваться из федерального бюджета, передает URA.ru.

Публицист также выступил с инициативой вернуть пенсионный возраст, который был в России еще до реформы. Вместе с этим он предложил оставить гендерный разрыв. В эфире радиостанции “Говорит Москва” Вассерман уточнил, что у российских женщин “несколько серьезных работ”, которых нет у мужчин.

Ранее “Дни.ру” рассказали о том, кто получил доплаты к пенсии в России в мае. В список попали ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла. В зависимости от региона эти категории граждан получили от двух до двадцати пяти тысяч рублей.

В 2021 году пенсии в России были проиндексированы на 3,4%. Повышенные выплаты получили не только пожилые граждане, но и льготники (дети-сироты до 18 лет или 23 лет, инвалиды и представители малочисленных народов Севера в возрасте от 50 и 55 лет).



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