 

Учебный корпус на 400 мест построят для школы в Тропарево-Никулине

14.05.2021, 17:16, Разное
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Система образования в Москве всегда следует передовым тенденциям, развивает новые востребованные компетенции и предлагает лучшие методики, делая учебный процесс интереснее и увлекательнее. Школы становятся частью городской среды, их связывают с университетами, колледжами, крупными предприятиями, культурными учреждениями

Например, скоро в Тропарево-Никулине построят учебный корпус для школы № 1329. Он будет рассчитан на 400 мест. Сообщается, что проектная документация уже согласована.

Согласно плану, в четырехэтажном здании будут семь учебных классов универсального назначения, два кабинета иностранного языка. Здесь же оборудуют три помещения для освоения естественных наук и два – для изучения основ и принципов программирования. В этом корпусе также появятся ИТ-полигон и робо-класс.

Здание будет полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также оборудуют спортивный зал с инвентарем, раздевалками и душевыми. Мероприятия будут проводиться в актовом зале на 240 мест.

Не забудут и про прилегающую территорию. Возле школы появится спортивная зона и малые архитектурные формы. Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что при разработке таких проектов соблюдаются современные стандарты надежности и безопасности, здание должно соответствовать высоким требованиям по оснащенности.

Стоит отметить, что в Тропарево-Никулине обновлено 128 дворов и две парковые территории, построены одна станция метро и две дорожные развязки, обустроены шесть парковок для велосипедов, две станции проката и две велодорожки. В этом же районе благоустроены территории 14 школ и девяти детских садов, а также отремонтировано здание театра и концертного зала.

Напомним, в Москве успешно реализуется программа “Мой район”. Благодаря ей в столице появляется все больше объектов социальной инфраструктуры. Строятся не только школы и детские сады, но и спортивные комплексы, станции метро, остановки наземного общественного транспорта, создаются парки, скверы и многое другое.



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