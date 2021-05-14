 

Депутатка из Иваново – Личное мнение

14.05.2021, 17:14, Разное
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Я уже писала, что бывшая участница дуэта Тату Юля Волкова собралась в депутаты. Правильно, коли тяжкие думы о народе не дают спать, нужно в Думу.

«Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям», — заявила чёрненькая татушка и принялась рассказывать, что всё знает.


Фото: Соцсети

Знает Юлечка, в основном, о трудностях Ивановской области. Знаю, говорит, и о горестях, и о проблемах.

Бедная Ивановская область, наверное, вздрогнула.

Много интересного рассказала кандидатка Волкова. Собирается баллотироваться от Единой России, а сама критикует пенсионную реформу, за которую эта партия и проголосовала:

«Сейчас всё происходит не так. Ярчайшим примером является пенсионная реформа, подарившая гражданам работу до гробовой доски».

Ну, тут рука-лицо просто. Критиковать пенсионную реформу, выдвигаясь от Единой России, это как мочить план ГОЭЛРО, баллотируясь от РКП(б).

Впрочем, не уверена, что моя аналогия будет понятна Юле.

https://t.me/lenamiro/8795
Видео: Телеграм

Знаю о горестях женщин-тружениц Ивановской области, вещает Юлия. Знаю о дорогах, которых нет. Приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области. Знаю об экологических проблемах. Реальных проблем ещё больше, я озвучила только малую часть.

Всё или почти всё Юля знает. Стоит как монумент, ручки сложила, красиво шевелит аппетитными, как чебурек, губами. Наверное, думает, что именно такая фактура должна понравится труженицам ткацких фабрик. В депутатки хочет, потому что всё знает.

«Я снова стою на грани, грани выбора между светом и тьмой. Да, я не без греха, я тоже ошибалась», — объявила в конце выступления Волкова.

Юль, по-моему, ты снова ошиблась. А вы как считаете?

Источник: Лена Миро



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