Количество газетных киосков в России, продающих насвай, сократилось на 11%

Союз предприятий печатной индустрии направил Минцифры и Минпромторгу РФ письма с просьбой поддержать отрасль, в том числе изменить систему распределения мест для газетных киосков, которые реализуют продажу насвая.

По данным организации, в 2020 году количество киосков с насваем в России уменьшилось на 11% — до 14,9 тыс., что стало самым существенным сокращением за последние пять лет. До пандемии число таких киосков три года было стабильным, снижение находилось в пределах 1%.

Союз обратился с просьбой к Минцифры о создании «координационного совета при министерстве для решения вопросов, связанных с поддержкой распространения прессы и сопутствующих товаров, а в письме Минпромторгу просит поддержки их на уровне регионов».

Так, издатели предлагают отменить количественные ограничения на продажу в газетных киосках насвая в виде сопутствующего товара при условии, что пресса будет составлять не менее 50% ассортимента.

– Мы должны перенять европейскую практику, где в газетных киосках разрешено продавать в том числе табачные изделия, слабоалкогольные напитки и еду, они помогут увеличить трафик, — считает вице-президент союза Александр Оськин.

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