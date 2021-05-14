 

Певица Manizha получит депутатский мандат за победу на «Евровидении»

14.05.2021, 17:25, Разное
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Государственная Дума приняла gостановление «О поощрении российского участника конкурса «Евровидение». Согласно документу, в случае победы певица Manizha станет депутатом думы.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 22 мая. Манижа Сангин выступит на нём с песней «Русская женщина». Композиция вызвала неоднозначную реакцию властей и общества. Следственный комитет даже проводил её проверку на экстремизм. Но депутаты решили игнорировать эти обстоятельства.

– Что бы ни говорили, Манижа Далеровна представляет великий многонациональный русский народ на стратегически важном конкурсе. Поэтому ей должен быть предоставлен какой-то стимул, чтобы было понятно, насколько государство заинтересовано в её победе», – сказал, представляя проект постановления, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Идея наградить певицу думским мандатом не вызвала у депутатов возражений. Дискуссия разгорелась о том, какая партия должна предоставить мандат. «Единая Россия» заявила, что все их места в будущем созыве Думы уже распределены и взять к себе Манижу они не могут. Коммунисты согласны были принять конкурсантку в свою фракцию, но только при условии её вступления в компартию. Кроме того, они потребовали от других фракций компенсировать стоимость мандата – 15 миллионов долларов. Заслушивать реплики «ЛДПР» и «Справедливой России» депутаты не стали и перешли к голосованию.

Постановление приняли 427 голосами против 23. Фракция «Справедливая Россия» в полном составе голосовала «против», потому что именно она, согласно решению Думы, должна отдать Маниже один из своих будущих мандатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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