 

Виктор Золотов призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их в Росгвардию

14.05.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов призвал женщин, которые хотят родить ребенка, но не имеют возможности самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его на попечение Росгвардии, которая в том числе будет заниматься и его воспитанием.

Об этом он сказал в своем выступлении в рамках Общероссийского съезда по социальному обеспечению населения, который прошел в Москве.

– Если женщина хочет сохранить свое дитя, в Росгвардии ей обязательно помогут. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, силовому ведомству, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. При этом мы не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась семья, пусть и неполная, но имеющая ценность в отношении ко всему нашему Отечеству, – сказал Золотов.

Обращение было опубликовано на официальном канале Росгвардии в YouTube.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Мнение: Что не является экономической наукой, Павловская реформа и китайский путь для СССР

16.02 / Политолог Казакевич раскрыл главную цель Лукашенко

28.08 / Лукашенко пригрозил ответными санкциями Западу: Посмотрим, кто еще кого попугает

01.12 / Участие в вакцинации Sputnik V станет основанием для амнистии чиновников, судимых за экономические преступления

28.08 / Юрист из Сиэтла (США) утверждает, что побывал в прошлом и даже попал на старинное фото

17.07 / На большой глубине обнаружили рыбу с черной светопоглощающей кожей

27.07 / “Быть мамой – это сложно”: Анастасия Костенко поделилась советом по воспитанию детей

19.04 / Мнение: О шокирующем знакомстве русского интеллигента с глубинным народом

08.03 / Ученый сообщили о пользе цитрусовых

16.04 / Почти 100 фасадов жилых домов приведут в порядок на юго-востоке Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика