Виктор Золотов призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их в Росгвардию

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов призвал женщин, которые хотят родить ребенка, но не имеют возможности самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его на попечение Росгвардии, которая в том числе будет заниматься и его воспитанием.

Об этом он сказал в своем выступлении в рамках Общероссийского съезда по социальному обеспечению населения, который прошел в Москве.

– Если женщина хочет сохранить свое дитя, в Росгвардии ей обязательно помогут. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, силовому ведомству, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. При этом мы не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась семья, пусть и неполная, но имеющая ценность в отношении ко всему нашему Отечеству, – сказал Золотов.

Обращение было опубликовано на официальном канале Росгвардии в YouTube.

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