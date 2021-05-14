 

В Иерусалиме торжественно открыли памятник Сталину

14.05.2021, 17:27, Разное
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В годовщину основания Израиля, 14 мая, премьер-министр Биньямин Нетаньяху торжественно открыл памятник советскому лидеру Иосифу Сталину, считающегося одним из основателем еврейского государства.

– Семьдесят три года назад наши предки стояли у истоков воссозданного еврейского государства. Тогда многие были против возрождения Израиля, но благодаря бескомпромиссной позиции Советского Союза вековая мечта еврейского народа осуществилась. Я хочу напомнить вам, что СССР стал первой страной, который признал Израиль. И сделано это было по инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы также не должны забывать, что по приказу Сталина Чехословакия организовала поставки оружия для нашей армии в самый критический момент. Если бы не эта помощь, то Израиль мог бы быть уничтожен тогда же, в 1948 году. Кроме того, именно советский народ и лично Сталин сыграли ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии. Как бы не относились сегодня к фигуре маршала Сталина у него на Родине, я глубоко убеждён, что в истории Израиля и еврейского народа он сыграл сугубо положительную роль, – заявил Биньямин Нетаньяху.

Президент Палестины Махмуд Аббас уже осудил действия Израиля и пообещал в ближайшее время сделать всё возможное для уничтожения памятника Сталину:

– Мы глубоко возмущены, что евреи пошли на такой шаг. Всем хорошо известно, что Сталин — это кровавый тиран и палач собственного народа. И мы помним его роль в событиях 1948 года. Если бы не его коварные действия. то мы бы опрокинули евреев в море и сегодня Израиль был бы лишь воспоминанием. Я клянусь, что после освобождения Иерусалима монумент Сталину будет снесён в первый же день» заявил палестинский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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