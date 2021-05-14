Рай кромешный

Почему гореть в аду у россиян нет никаких оснований.



Картина «Данте и Вергилий в аду», Эжен Делакруа. Источник: Wikimedia

В 2021-м круговая порука ощущается как никогда. С поправкой, что круги не простые, а Дантовы. 700 лет назад автор «Божественной комедии», путеводителя по загробному миру, отправился по одному из описанных им же маршрутов. Но в столь солидный юбилейный год все возвращается на круги своя: «Приветствуйте высокого Поэта: Возвращается тень его, которая отсутствовала». Данте — Дантово, решили на земле и устроили нечто вроде «исторической реконструкции». С одной стороны, великому поэту и мыслителю воздают райские почести — всемирные выставки, мультимедийные проекты, спектакли, лекции… С другой — устраивают подобие Чистилища, перемывая косточки автору и перебирая строки его текстов, выискивая в них всякого рода оскорбительные и неполиткорректные пассажи. Не обходится и без Ада — оправданному в 2008 году, спустя почти семь столетий после смерти, Данте, жертве флорентийских политических репрессий, грозят новыми обвинениями.

Плагиат, расизм, исламофобия, антисемитизм, гомофобия — таково, оказывается, пугающее содержание книги XIV века по мнению некоторых правозащитных организаций.

Лучшей рекламы не придумаешь. Из Данте ведь слов не выкинешь, в Европе он входит в школьную программу. Но оказалось, что написанное пером вполне можно вырубить: в Нидерландах и Китае тексты Данте подвергают дезинфекции, вычищая фрагменты, которые могут показаться оскорбительными или неверно истолкованными. Сноски, комментарии, исторические справки как профилактическая мера, избавляющая от культурного шока, моральных страданий и душевных мук, не рассматриваются. «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — считают издатели и кроят, подчищают, выскабливают. Вот и получается не Данте, а Дуранте какой-то. Кстати, таково настоящее имя классика. Усекли имя, кастрируют и тексты. Произведение настолько грандиозно, заявляют они, что эти минимальные правки ему нисколь не повредят. Сотри, говорят, случайные черты, и ты увидишь: Данте прекрасен, и просвечивают, проверяют на «обидоемкость», выдирают слова и фразы, как дантисты.

Как тут не вспомнить древнегреческий «парадокс лысого»: вырвав один волосок, человек не станет лысым, вырвав второй — тоже, и так далее, пока нечего будет вырывать.

Портрет Данте Алигьери работы неизвестного художника, 1500-1600 г.г. Источник: EPA

Пока соседям светит перспектива гореть ярким пламенем в восьмом круге Ада с другими фальсификаторами, россиянам не о чем переживать. Наше будущее гарантированно самим гарантом. Не он ли сказал путеводное: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут»? Нечего нам присматривать у заграничного автора кружки по интересам. Для нас забронированы девять сфер Рая. Чистилище у нас прижизненное, ну как по программе двойных дипломов: жизнь в РФ засчитываются и тут, и там. Не верите на слово? В крепком кремлевском слове сомневаетесь? Так давайте обратимся к первоисточнику и доказательно убедимся в том, что гореть в аду у нас нет никаких оснований.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий», — фосфорицирует над вратами Ада, а надежда, как известно, наш компас земной. Взглянем в Дантов «гугл мапс». В круге первом не солженицинские шарашки, а Лимб. Там те, кто в неправедном не замечены, но жил и умер без креста — вроде Моисея и Авраама. Нам тут явно делать нечего, зря, что ли, патриарх на «мерседесе» с мигалкой и иконой чудотворной столицу объезжал? Да и все мы несем на себе крест жития-бытия в России.

«Людочка, сделаем круг!» Во втором круге — сладострастники. Это не для нас. У нас и раньше «секса не было», да и теперь «основы православной культуры» вместо секспросвета. Целомудрие храним, а все что вне, то подпадает под пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Устремимся к квадратуре третьего круга. Тут чревоугодники, обжоры и гурманы. Запрет заморских деликатесов, импортозамещение и повышение цен на продукты надежно обезопасили нас от здешних адских мук.

«Надеюсь, и вы — человек определенного круга? <…> — Четвертого, — говорю, — если вы подразумеваете круги ада», — писал Довлатов. Тут у нас на четвертом те, кто не умеет тратить с умом, скупцы и расточители. Копить, судя по опросам, россияне не умеют, да и не в характере. Живем по средствам, очень и очень посредственно.

Гюстав Доре, иллюстрация к «Божественной комедии», 1856 год. Источник: Wikimedia

Продолжим наматывать круги. Пятый. Обитель гневливых и ленивых. «Прошу сразу жителей на меня не сердиться, потому что то, что я сейчас скажу, не соответствует как бы ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни», — сказал президент на прошлогодней пресс-конференции и тем нас спас. Коль просят, так не прогневаемся. Ну разве что по мелочам, в Хабаровске там, или в Москве на Пушкинской, так ОМОН «эх, дубинушкой, ухнет» и от греха сбережет. А что до лени, то, как сказал тот же спикер, «психологи считают, что лень — это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что организму хочется отдохнуть». Нет, в пятом круге мы как пятое колесо в телеге — не примут.

Замкнем шестой. Тут еретики и лжеучители. Не наши люди. Столько денег и сил брошено страной на переписывание истории, исправление прошлого (на бумаге), патриотическое образование, что в шестой круг нас сплавить не получится.

А что до еретиков, то они у нас при жизни профилактические костерки получают, и глаголом их жгут в официальных СМИ, для смирения.

Нарежем седьмой круг. Тут убийцы всех мастей и насильники над ближними, божеством, естеством и искусством. У насильников у нас берут интервью под одобрительные лайки публики, а что до насилия, то оно у нас прирученное, домашнее, бытовое. Это не считается. Вот и статистики подтвердят. Что до содомитов и вероотступников, то за ними бдительно следят разные общественные организации, отличающиеся тонким чувством прекрасного. Эти учуют и пресекут. А если надо, то и высекут. И их благими намерениями вымощена дорога в ад… министрацию, где 24/7 готовы провести разъяснительную беседу, профилактическую экскурсию в СИЗО и театрализованную постановку на учет в полицию разыграют. Пожалуй, нет другого такого социального государства, берущегося обеспечить достойную гражданина жизнь и после его жизни. Внеземная забота!

И в восьмой круг нас не примут. Колдуны, звездочеты, взяточники, льстецы, воры, лжесвидетели, зачинщики раздора и прочая «контрреволюционная сволочь». А вы думали, почему в Сибири телескопы запретили, а якутского шамана в психбольницу упрятали — во имя высшей цели, грандиозного стратегического плана всея РФ. Что до лизоблюдов и услужливых дураков, то у них давно центр жизненных интересов лежит за пределами Отечества (ну, судя по иностранным счетам и отправленным по заграницам на сохранение детям), поэтому раз спасаться со всеми не хотят, то так и быть, пусть горят в аду.

И наконец, девятый вал, то есть круг, заключительный. Но и ему не удастся заключить нас в свои объятья. Круг предателей всех мастей и особенно родины. С ними у нас и при жизни разговор короткий, на расстоянии действия «новичка». Преданным, как и предавшим, у нас воздают при жизни. С лихвой.

«Ад пуст! Все дьяволы сюда слетелись!» — все-таки Шекспир нам ближе, чем Данте. Его загробные круги не для нас, которых при жизни гонят по кругу, не предлагая спасательного. Это огорчало, злило, приводило в отчаяние, но в нынешний год 700-летия смерти Данте со всей очевидностью стало ясно, что страдания наши не напрасны. «Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах…» Чистилище влачим, от Ада застрахованы, но внутренняя подозрительность заставляет и в Рае усомниться. Сердце чует и худлит нашептывает, что «нет правды на земле, но правды нет и выше», но предлагаю раньше времени не отчаиваться и сделать все, чтобы как можно медленнее в этом убедиться.

Эмилия Деменцова

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