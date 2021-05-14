Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

В РФ началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — отметил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны.

Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым, но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня.

По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять».

Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию».

Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.