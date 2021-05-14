 

Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

14.05.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — отметил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны.

Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым,  но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня.

По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять».

Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию».

Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Зеленский в пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных

20.02 / Спаниель Макс первым из питомцев получил «орден Британии для животных»

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

17.04 / ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

11.08 / В Украине создали профсоюз работников музыкальной индустрии

08.03 / Лавров поздравил женщин с 8 Марта

14.07 / Die Welt – вратарь сборной Германии «попался» на исполнении гимна хорватских правых

06.05 / Бузовой провели операцию

10.05 / Число пострадавших в столкновениях в Иерусалиме палестинцев выросло до 215

29.07 / Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика