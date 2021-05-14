Минздрав Белоруссии совместно с Роспотребнадзором начали бесплатное тестирование на антитела

В исследовании участвуют 12 тыс. добровольцев в возрасте от 19 до 48 лет, тестирование проходит с 14 по 19 мая. Планируется, что результаты покажут постинфекционный и поствакцинальный иммунитет белорусов, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава.

В совместном проекте министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора приняли участие уже 2 238 человек.

«Результаты изучения популяционного иммунитета помогут скорректировать методы борьбы с коронавирусом. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим», – сообщила заместитель главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает радио Sputnik.

В исследовании будут участвовать 12 тыс. добровольцев, большая часть которых была набрана в первый день подачи заявок. Регистрация происходила онлайн, все желающие могли заполнить специальную анкету. Такая работа будет проводиться во всей стране. В Минске планируется провести три тысячи подобных исследований, в регионах – по 1,5 тыс. Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в три месяца.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.

Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.