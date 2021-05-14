Ученые: Высота голоса отражает некоторые черты личности человека

Ученые, которые представляют Геттингенский университет, пришли к выводам, что по высоте голоса можно выявить некоторые черты личности человека. Исследованием занимались специалисты совместно с международной группой коллег.

По словам Юлия Стерна, одного из авторов научной работы, голоса людей производят на окружающих прямое сильное впечатление. Собеседник, даже когда слышит голос по телефону, сразу понимает, разговаривает он с женщиной или мужчиной, с ребенком или взрослым человеком. По привлекательности голоса даже можно построить предположения по поводу доминирования человека или доверия к нему.

Ученые изучили данные свыше двух тысяч человек, которые ответили на вопросы анкеты по поводу своей личности. Записи их голосов специалисты изменили, применив компьютерную программу. Также они определили точную высоту звука людей. Оказалось, что обладатели низкого голоса отличались интересом к случайным интимным связям. Они были социосексуальны, экстравертны и предпочитали доминировать в отношениях. При этом, данные выводы касались как представителей сильного, так и слабого пола.

Источник: ufacitynews.ru