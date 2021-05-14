Россия предложила вакцину от COVID-19 всем партнерам по линии ООН и двадцатки БРИКС и ШОС

Заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что РФ способна взять на себя обеспечение вакциной стран-партнеров для проведения массовой вакцинации, прозвучало во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, прошедшей в Доме правительства в Москве.

Российское государство, которое первым в мире разработало вакцину от COVID-19, предложило помощь в обеспечении препаратом всех партнеров по линии ООН, включая Группу двадцати БРИКС и ШОС, а также другие объединения. Это предложение было высказано в пятницу премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Глава правительства Российской Федерации выразил мнение, что условия пандемии подталкивают к совместным скоординированным действиям все страны, являющиеся членами организации. Он подчеркнул необходимость налаживания конструктивного взаимодействия по обеспечению массовой вакцинации населения.

Источник: tass.ru