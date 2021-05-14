Ученые спорят о необходимости повторных прививок против COVID-19

Крупнейшими производителями вакцин заявлено, что по причине мутации коронавируса SARS-CoV-2 могут потребоваться добавочные дозы вакцины, вероятно, даже введение ежегодных прививок для поддержки иммунитета. Некоторыми компаниями ведется работа над усовершенствованием вакцин, учитывая мутировавшие штаммы. Многие известные исследователи высказывают сомнения по поводу такой необходимости.

Агентству Reuters удалось взять интервью у более чем 10, пользующихся авторитетом специалистов в сфере инфекционных заболеваний и изобретении вакцин. Они дружно заявляют о том, что накапливающиеся данные свидетельствуют об обеспечении надежной защиты от COVID-19 и его мутаций уже после первого раунда глобального вакцинирования.

Ученые обеспокоены тем, что богатые страны уже обсуждают проведения повторной вакцинации, тогда как в бедных странах даже первая стадия вакцинации не прошла в полном объёме.

Сложившаяся ситуация в мире показывает, что производители вакцин ведут активную борьбу за право доминировать на просторах данного рынка. Все инициативы по проведению повторной вакцинации или введения ежегодных прививок, как правило исходят от компаний, выпускающих вакцины. Недавно исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурла было высказано предположение о том, что вскоре, по всей вероятности, населению может потребоваться введение бустерных доз вакцины компании ежегодно, аналогично прививке от гриппа. Это может помочь поддерживать иммунитет с учетом мутаций SARS-CoV-2. Подобные высказывания звучат и от других ведущих компаний по производству вакцин.

Доктором Томом Фриденом, экс директором Центра США по контролю и профилактике заболеваний, выраженно возражение по этому поводу: «Существует ноль доказательств, что это так». Так же и другие специалисты утверждают, что первого этапа вакцинации достаточно. Однако ожидания Pfizer направленны на то, что их вакцина послужит как основной источник прибыли на много лет вперед и предполагает размеры продаж порядка 26 миллиардов долларов только до конца 2021 года.

Доктором Моникой Ганди, врачом-инфекционистом из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, высказано мнение о том, что принятие решений о необходимости дополнительных доз вакцины, бустеров и усиленных вариаций вакцин против мутаций коронавируса, должно быть возложено не на руководителей компаний, заинтересованных в прибыли, а на экспертов в области здравоохранения.

Источник: rg.ru