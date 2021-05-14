Невесткам на заметку: что подарить своей свекрови, чтобы завоевать ее уважение

На день рождения принято дарить разные подарки. Однако с выбором презента возникает масса различных проблем. Большая часть людей старается отделаться определенной суммой в конверте. Психологи проанализировали ситуацию и рассказали невесткам, что им необходимо дарить свекровям.

Сложность ситуации

Отношения между невесткой и свекровью – отдельная тема для рассуждений. Чаще всего ситуация развивается по принципу нейтралитета с небольшими отклонениями в сторону похолодания или потепления, в зависимости от контекста ситуации. Иногда между женщинами возникает настоящая отеческая дружба. Однако бывают и противоположные сценарии. Ревность и ненависть друг к другу захлестывает.

Часть экспертов подчеркивает, что лучший вариант завоевать дружбу – правильный подарок. Психологи рассказали, какие презенты стоит делать, а от чего лучше отказаться.

Подарок для хобби

Хобби есть у каждого. Жить без увлечений невозможно в принципе. Одним дамам нравится шитье, другие любят коллекционировать разную посуду (экзотические тарелки). Вариантов немерено. При этом о своих увлечениях люди готовы разговаривать часами.

Подарок, как-либо связанный с хобби, поможет улучшить взаимоотношение между людьми. Он покажет, что невестка интересуется жизнью свекрови и ценит ее увлечения. Кстати, такой вариант считается беспроигрышным в принципе. Такие подарки подойдут любому человеку.

Для хозяйства

Не стоит сбрасывать со счетов подарки для хозяйства. Любительницам готовить отлично подойдут мультиварки. Свекровь можно порадовать какой-либо другой бытовой техникой, товарами для дачи (если дама увлекается огородничеством).

Что дарить не следует

От косметики лучше отказаться. Узнать предпочтения человека сложно, да и подобные подарки многие могут воспринять в качестве очень неприятного намека на возраст. Отношения явно будут испорчены.

Не стоит также приобретать какие-нибудь дешевые подарки. Конечно, многим людям действительно важно лишь внимание родных и близких. Однако кто-то может воспринять дешевый подарок с абсолютным пренебрежением.

Не стоит также приобретать какие-либо слишком современные подарки. Стоит помнить, что люди в возрасте отличаются некоторым консерватизмом. Они довольно часто не хотят разбираться в новиках гаджетов в принципе.

Вместо итогов

Проще всего перед покупкой подарка поговорить с мужем. Он расскажет про увлечения матери и поможет сделать максимально верный выбор. Успешность презента от этого только увеличится.