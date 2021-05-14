Чтобы было не жарко, а образ получился достойным: советы по подбору идеальной летней рабочей одежды

Летом может быть достаточно непросто выбрать, что надеть на работу. При выборе предметов гардероба нужно учитывать то, что рабочая одежда должна быть максимально комфортной, а также вам не должно быть ни жарко, ни холодно.

Кроме того, нужно подобрать идеальный для себя стиль наряда, чтобы точно выглядеть безупречно. Вот некоторые советы относительно того, как вам лучше всего одеться летом в офис.

Платье-рубашка

Это обязательный предмет гардероба, который должен быть в шкафу у каждой современной модницы. Платье-рубашка отлично подойдет как для работы в офисе, так и для повседневной носки.

Отличным вариантом будет модель, выполненная из легких и летних материалов, в частности, таких как лен или хлопок. В сочетании с босоножками или балетками с ремешками на пятке это идеальное решение, которое поможет вам выглядеть безупречно и чувствовать себя комфортно.

Выбирая платье-рубашку, стоит остановиться на длине миди или макси. Очень красиво смотрятся модели в полоску, землистые, верблюжьи тона. Отлично будет смотреться бежевое платье в сочетании с сандалиями на плоском ходу и коричневой сумкой из крокодиловой кожи.

Стильный костюм

Костюм является идеальным предметом гардероба для работы. Отлично смотрятся льняные модели. Лен является легким и дышащим материалом, именно поэтому в таком наряде вы будете чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть шикарно.

Можно выбрать для себя как пастельные тона, так и более яркие, насыщенные цвета, которые помогут вам продемонстрировать индивидуальность и стиль.

Одежда ярких цветов

Отлично будет смотреться наряд красивого мятного оттенка и винтажного покроя.

Можно надеть красивую юбку миди с красивым цветочным принтом, а также однотонную куртку. В итоге получится идеальный летний образ.

Еще одним достаточно интересным цветом является кораллово-красный. Этот оттенок поможет вам повысить уровень энергии, а также вселит оптимизм. Отличным вариантом для создания офисного стиля станет желтое платье с красивым цветочным принтом.

Наряд свободного покроя

Воздушные ткани и свободный покрой – это именно то, что нужно для создания летнего образа. Если на улице тепло, то это не значит, что вам нужно полностью отказаться от блузок и брюк. Просто стоит выбрать более удобные материалы и свободный покрой.

Брюки и блузки с широкими штанинами и рукавами позволят вашей коже свободно дышать. Отлично будет смотреться наряд, выполненный из шелка. Лучше всего выбирать пастельные тона и сочетать их с нейтральным бежевым или белым.

Для лета можно выбрать кюлоты и сочетать их с великолепной летней рубашкой. Завершить образ можно, надев сандалии.

Эффектные белые брюки

Стоит выбрать белые брюки кюлоты или прямые джинсы и сочетать их вместе с черным топом или футболкой. Это позволит вам создать классический наряд.

Если вы хотите придать своему образу французский шик, то стоит сочетать брюки со свободной голубой рубашкой. Нужно расстегнуть сверху пару пуговиц и надеть черные босоножки, а также взять стильную сумочку. Также отлично будут смотреться белые брюки и черная полосатая футболка.

Юбка миди

Это именно та вещь, которая обязательно должна присутствовать в гардеробе совершенно каждой модницы. Это идеальная база для создания красивого и гармоничного образа.

Выбираете ли вы свободную блузку, базовый топ или рубашку на пуговицах, нужно убедиться в том, что они выполнены из качественных материалов. Отлично смотрится юбка миди с принтом.

Для офиса хорошо подойдут клетчатые узоры или плиссированные модели. Их универсальность позволяет носить такие наряды в любое время года. Стильно смотрится клетчатая юбка миди со свободной джинсовой блузкой или рубашкой на пуговицах. Можно проявить смелость и выбрать двойную клетку как для верха, так и для низа.

Многослойный наряд

Многослойность является одним из самых популярных стилистических приемов. Платье без рукавов будет выглядеть шикарно, если вы дополните его простой белой футболкой. Эта комбинация поможет создать красивый контраст, который отлично подходит для офиса.

Чтобы сделать элегантное платье подходящим для работы, нужно надеть под него полосатую или однотонную блузку или футболку. В таком наряде вы будете выглядеть просто фантастически.

Цветочное платье можно дополнить футболкой и стильной сумкой. В итоге получится отличный наряд для офиса.