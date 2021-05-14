Подросток из РФ пытался незаконно попасть в Украину “в поисках лучшей жизни” – ГПСУ

О движении неизвестного пограничникам сообщил местный житель. Пограничники выяснили, что подросток незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые в Проходы Харьковской области.

“Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было. По его словам, ему недавно исполнилось 15 лет. Он – гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни”, – сообщили в ГПСУ.

Сейчас пограничники устанавливают его личность.

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