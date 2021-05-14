“Системное хамство Кивы” и “действия неизвестных в гражданском”. НСЖУ отреагировал на инциденты с журналистами в Печерском суде 13 мая

О том, что 13 мая охрана нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не пускала журналистов в здание Печерского суда перед заседанием по избранию меры пресечения Медведчуку, рассказывали фотокорреспондент “Букв” Ян Доброносов и журналист Watchers.Media Станислав Козлюк “Детектору медіа”.

“Когда Медведчук начал заходить в суд, я начал заходить с ними. Охрана сразу все заблокировала и не давала зайти. Охрана Медведчука, не суду. Мы имеем равные права. Когда я начал туда пробираться, один охранник поджал меня локтем под горло и держал так секунд 10. Нет никаких повреждений. Да, я возмущался много, но это из-за того, что препятствовали моей деятельности”, – рассказал Доброносов.

Видео инцидента он публиковал в Facebook.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/5726281020722803/

“Подходы ко входу в Печерский районный суд перекрыли неизвестные люди в штатском. Они выстроились коридором и не пропускали часть журналистов к входу, ожидая Виктора Медведчука. Когда Медведчук приехал, он прошел по этому коридору и дал комментарий СМИ. И пошел внутрь. Я так понимаю, это охрана Медведчука. Они не представились. Сказали, что являются гражданами Украины, этим все ограничилось. Кто они такие, почему они не пускают внутрь? Ответа не было. Коллеги изнутри суда кричали, что даже руководителя судебной охраны Печерского районного суда Киева не пропускали”, – добавил Козлюк.

О препятствовании журналистам сообщал и канал hromadske. Медиа намерено заявление полицию из-за инцидента.

Ілля Кива та невідомі люди в чорному перешкоджали роботі нашої Вікторії Рощиної під час суду над Віктором Медведчуком pic.twitter.com/Kb6zBrKCjk

— hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2021

Кроме того, уже в здании суда Кива был недоволен тем, где оператор “24 канала” установил штатив. Нардеп, который 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления”, сказал оператору, чтобы он не ставил перед ним свою “жопу”.

“Национальный союз журналистов Украины обеспокоен очередными публичными проявлениями агрессии в отношении журналистов, которые имели место во время освещении судебного заседания в Печерском районном суде города Киева 13 мая 2021 при избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку. Полиция должна провести надлежащие расследования фактов нарушения прав журналистов, а на системные проявления хамства народного депутата Ильи Кивы по отношению к представителям СМИ должно отреагировать руководство Верховной Рады”, – говорится в заявлении.

В НСЖУ считают, что в этих событиях есть признаки преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование журналисткой деятельности).

“Всего две недели назад журналисты признали Илью Киву общенациональным “Врагом прессы 2021″ и вот – новый возмутительный инцидент. Репутация эмоционально безудержного политика – не индульгенция для предотвращения и травля работников СМИ. Руководство Верховной Рады должен найти рычаги влияния на нардепа, поведение которого позорит парламент”, – подчеркнул председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против кума Путина, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования Службы безопасности Украины (СБУ) о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн. Медведчуку надели электронный браслет.

Сам нардеп назвал происходящее политически мотивированным.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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