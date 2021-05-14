“Повесить Порошенко и Турчинова”. Подсанкционный телеканал ZIK оштрафовали за язык ненависти и разжигание вражды

26 ноября 2019 года в эфире телеканала ZIK (телерадиокомпания “Новые коммуникации”, логотип “Z ZIK”) транслировалась передача “Каждый из нас Президент” с участием народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украины IX созыва Рената Кузьмина, которые были в студии, а также политика Михаила Добкина, который присоединился с помощью интернет-связи.

“Во время проверки на основании мониторинга было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства”, – говорится в сообщении.

В частности, отмечают в Нацсовете, в этой передаче Добкин в ответ на предложение Кузьмина дать правовую оценку недавним событиям в Украине выразился “в форме непрямого призыва к насилию, с использованием языка ненависти в адрес конкретных лиц, которые в 2014-2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране” (речь шла о президенте Петре Порошенко, секретаре СНБО Александре Турчинове, спикере парламента Андрее Парубие, лидере партии “Свобода” Олеге Тягнибоке).

“Необходимо на месяц-два, максимум – три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади, там, где пролилась первая кровь людей, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства “Свободы” Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе”, – заявил тогда Михаил Добкин.

ВИДЕОВидео: Комменты UA / YouTube

“Призыв к их физическому уничтожению может иметь целью запугивание и дискриминацию патриотически настроенной части населения, которая поддерживает активное противодействие стране-агрессору, угрозы и подстрекательства к насильственным действиям, которые имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти”, – считает регулятор.

Отмечается, что аргумент физического уничтожения политических деятелей “нашел понимание” в Савченко, которая вела передачу. “Мы приходим к таким фразам как военное положение, повесить, расстрелять. Мы приходим к таким словам, и я их не боюсь, потому что мы понимаем, что это наиболее эффективный и действенный метод для того, чтобы можно было устанавливать справедливость”, –- цитирует бывшего депутата регулятор.

Трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что, считает регулятор, свидетельствует об осознанном распространении соответствующей информации.

Национальный совет объявил компании предупреждение.

Также было признано наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, за это на канал наложили штраф.

Контекст:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

24 апреля телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne были заблокированы на видеохостинге YouTube. “Перший Незалежний” в YouTube по-прежнему доступен.

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