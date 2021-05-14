Мнение: Запах страха – неужели это происходит с нами

В проекте "Созидательное общество" мы общаемся буквально со всем миром. Вчера были созвоны с Гановером и Бишкеком. Сегодня на проводе Израиль.

В самом конце созвона вдруг завыли сирены противовоздушного оповещения и Вика на той стороне интернета сказала:

– Ну все, мы пошли в убежище.

Для меня сама ситуация кажется не просто дикой, но абсурдной. Вся страна боится несколько сотен человек, которые устраивают этот перфоменс ради поддержания себя во власти. Создавая претенденты животного страха среди миллионов людей.

Мне вспомнилась отрывок из книги "АллатРа"

"Люди давно мечтают о создании идеального справедливого общества, где царила бы свобода и равенство. Но жрецы и политики используют это желание народов, включая его в свои посулы, однако делая на практике всё, чтобы этого не произошло. Поэтому это «равенство» на деле всегда выходило формальным даже после того, как жрецы и политики провоцировали выгодные им общественные потрясения, реформы или революции, смены одной религии, партии, общественного строя на другие. Нетрудно заметить, что результат подобных пертурбаций всегда одинаков — жрецы и политики вновь создают управленческую иерархию (элиту с привилегиями), то есть ситуация в обществе, по сути, глобально не меняется. Меняется лишь рекламная вывеска название общественного строя или доминирующей религии. Возможно, такое происходит потому, что люди уже давно забыли, в чём заключается истинное равенство и свобода." (С)

Сейчас в мире есть множество очагов производства страха. Это и Ливия, и Израиль, и Донецк… Есть страны, такие как Сомали, которые доведены до нищенского существования и являются основными поставщиками исполнителей для всевозможных политических и жрических военных инцидентов.

Сейчас существует очень малое количество людей, которые наладили производство страха на нашей планете. И их уши торчат практически из каждого конфликта. Это легко увидеть по интересам основных финансовых группировок. Родшильды, МакДональдсы, Рокфеллеры и иже с ними постоянно всплывают своим финансированием любых мировых конфликтов, начиная от мировых воин прошлого столетия и заканчивая сегодняшними событиями.

Если хорошенько покопаться в истории, то в любой военной компании обязательно найдется политик, жрец и финансист, который замарал себя организацией этого непотребства. Эта троица греет руки друг друга на нашей крови и таким образом, держат в страхе весь мир.

Сидя дома у себя в Беларуси я заметил такую мысль "Хорошо, что не у нас". А что не у нас? Совсем недавно тысячи людей были организованы такими же жрицами и политиками. Но слава Богу все это закончилось тихим протестом.

Выход из ситуации, как это не парадоксально, очень прост. Изменить общественный формат с потребительского, который сейчас главенствует в обществе, на созидательный. Это обеспечит обществу отсутствие оголтелой эксплуатации. Люди наконец то смогут вздохнуть полной грудью и посвятить освободившееся от переработок время себе, своей семье, увлечением, саморазвитию.

Сейчас так называемая непроизводственная составляющая в цене любого товара, за который мы платим, составляет более 80%. Это плата за те финансовые надстройки. которые были созданы жрецами и политиками и которые мы оплачиваем сейчас своими трудочасами.

Представьте себе рабочий день в 4 часа и 4 дня в неделю. Каково!?! Хотим так жить? Так работать? И при этом получать полноценную зарплату. Это не утопия – это норма, которую наше общество в состоянии реализовать.

Отсутствие страха! А значит отсутствие воин и военных конфликтов. Вы представляете, какие ресурсы высвободятся для людей. Война уничтожает – нормальная, человеческая жизнь – созидает.

Сейчас на платформе https://allatraunites.com/ru миллионы людей объединились для реализации проекта "Созидательное общество"

Это реальные миллионы, а не накрученные политиками "мёртвые души". Речь идет о 200 миллионах человек со всего мир – больше чем население России. И количество поддерживающих движение "Созидательное общество" растет в геометрической прогрессии. Об этом уже говорят СМИ и это уже невозможно "замалчивать" на политическом уровне.

Наконец мы можем сказать о реальном действии, реальной платформе, на которой люди со всего мира говорят открыто о насущных задачах на мировом уровне. Сейчас происходит этап информирования. Следующий этап – это так называемый "политический" этап, когда 8 основ "Созидательного общества" будут внедряться на конституционном уровне.

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