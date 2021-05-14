Семь тысяч человек обследовались в павильонах “Здоровая Москва” за три дня

“Учитывая, что мы начали работать только во вторник, это очень неплохая цифра» – отметила она.

Павильоны “Здоровая Москва” в парках будут действовать все лето. Их работу могут продлить до первых дней осени, рассказала Ракова.

По ее словам, ожидание результатов анализов займет примерно сутки. Если есть отклонение, с пациентом свяжется врач телемедицинского центра, сказала заммэра столицы.

В московских парках установлено девять больших и 37 малых павильонов. Они работают ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Перерывов и выходных нет.

Записываться на обследование предварительно не нужно. Пациенту следует взять удостоверяющий личность документ или его копию. В павильонах можно прикрепиться к одной из городских поликлиник.

Пациентов принимают врачи столичных медучреждений. Так, в Измайловском парке работают специалисты поликлиники №191.

Павильоны оснащены аппаратами УЗИ, спинографами, электрокардиографами и другим оборудованием для диспансеризации – всего более 1,5 тысячи единиц техники. Там есть кабинеты доврачебного осмотра, процедурная, акушерско-смотровой и другие кабинеты. Помимо прочего, посетители могут пройти вакцинацию от коронавируса, измерить рост и вес.

Павильоны подключены к единому цифровому контуру московского здравоохранения. Информация об анализах включается в электронную медкарту, что сокращает время постановки диагноза и лечения.

Проект “Здоровая Москва” стартовал в 2019 году. Тогда медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек, проведено более пяти миллионов медицинских исследований. 12% пациентов получили направления на дополнительные исследования в поликлиники.