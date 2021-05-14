 

В Западном Дегунине построят детский сад на 150 мест

14.05.2021, 16:20, Разное
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Население Москвы растет, а значит, все больше детей идет в дошкольные учреждения. В городе строится как можно больше детских садов, чтобы не возникали очереди. Также важно, чтобы дошкольные учреждения находились в шаговой доступности от дома.

С 2011 года в столице построили более 400 зданий образовательных учреждений: почти 300 детских садов и свыше 110 школ. В течение трех лет в городе планируют возвести еще 90 таких объектов. Стоит отметить, что каждое дошкольное учреждение становится настоящим украшением города, ведь проекты разрабатывают лучшие архитекторы.

Например, скоро новый детский сад появится в Западном Дегунине. Здание расположится по адресу: Ильменский проезд, владение 17. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 воспитанников (шесть групп по 25 человек).

Руководитель московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в каждой групповой ячейке будет своя раздевалка, игровая комната, спальня и другие необходимые помещения. Также в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты психолога и логопеда.

К слову, Западное Дегунино быстро развивается. В этом районе обновлены 142 двора и две зоны отдыха, благоустроены 142 детские и девять спортивных площадок, установлен 201 новый фонарь, разбито 1,1 тысячи квадратных метров цветников и озеленено 102 тысячи квадратных метров газонов.

Помимо этого, здесь приведены в порядок территории 11 детских садов и восьми школ, а также построена аллея дружбы “Москва-Севастополь”.

Новые объекты социальной инфраструктуры появляются в столице благодаря программе “Мой район”. Строятся не только школы и детские сады, но и физкультурно-оздоровительные комплексы, станции метро, остановки наземного общественного транспорта, создаются парки, скверы и многое другое.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве школы в Рязанском районе. Образовательное учреждение сможет принять до 550 детей. Общая площадь здания составит 10,6 тысячи квадратных метров.



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