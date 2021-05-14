 

Мусор загорелся на площади 10 тыс. квадратных метров под Самарой

14.05.2021, 15:58, Новости дня
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Мусор горит на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области на общей площади 10 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В МЧС сообщили, что «поступило сообщение о возгорании мусора западнее деревни Ташелка», по прибытии выяснилось, что «горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. квадратных метров, в основном тление мусора», передает ТАСС.

Пострадавших в результате пожара нет, огонь не угрожает населенным пунктам, ветер дует в противоположном от деревни направлении.

В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье погибли четыре человека.



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