Мусор загорелся на площади 10 тыс. квадратных метров под Самарой

Мусор горит на мусороперерабатывающем заводе в Самарской области на общей площади 10 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В МЧС сообщили, что «поступило сообщение о возгорании мусора западнее деревни Ташелка», по прибытии выяснилось, что «горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тыс. квадратных метров, в основном тление мусора», передает ТАСС.

Пострадавших в результате пожара нет, огонь не угрожает населенным пунктам, ветер дует в противоположном от деревни направлении.

В тушении участвуют 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье погибли четыре человека.