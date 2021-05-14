Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция.

По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье.

При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты.

Владимир Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».

Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию.