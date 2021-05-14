 

Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова

14.05.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция.

По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье.

При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты.

Владимир Молчанов был автором и ведущим программы «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ».

Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина

22.09 / Россия впервые снимет художественный фильм в космосе

06.05 / На аукционе Christie’s выставили на продажу вино, которое год вызревало на орбите Земли

06.07 / Главком ВМС Украины объяснил нежелание Киева достраивать «убийцу авианосцев»

02.04 / Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»

23.09 / Орбан объявил Трампа главным союзником в войне с «чокнутыми» европейскими либералами

30.11 / В Дании эксгумируют миллионы норок, убитых и закопанных из-за коронавируса

03.10 / МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к Навальному

04.01 / Иран начал обогащение урана до 20%: это впятеро превышает лимит ядерной сделки

07.01 / “Рождество теперь светская вечеринка”. Глава УГКЦ заявил, что религиозный праздник воруют, как в сказке о Гарри Поттере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика