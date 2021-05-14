 

У большинства детей с COVID-19 не проявляются характерные симптомы заболевания

14.05.2021, 15:52, Разное
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Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB) проанализировали данные 12,3 тысячи педиатрических пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Только у 18,8% этих детей наблюдались характерные признаки коронавируса такие, как лихорадка, недомогание, боль в мышцах или суставах, а также нарушение обоняния или вкуса, в то время как у 16,5% были респираторные симптомы, включая кашель и одышку.

Исследование также показало, что 13,9% детей страдали желудочно-кишечными симптомами — тошнота, рвота и диарея, у 8,1% появилась кожная сыпь, 4,8% страдали от головной боли. Частота госпитализаций в общей когорте составила 5,5%.

Ученые выяснили, что дети черной расы и латиноамериканцы имели повышенный риск госпитализации по сравнению с белыми пациентами, но потребность в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких была одинаковой во всех группах. Вероятность осложнений также не отличалась у мальчиков и девочек.

Хотя в целом результаты исследования подтвердили, что дети и подростки с COVID-19 в большинстве случаев переносят коронавирус легче по сравнению со взрослыми, ученые считают, что врачи должны сохранять бдительность и внимательно относиться к диагностике инфекции у детей.

«Наш ключевой вывод заключается в том, что детям с COVID-19 требуется усиленный скрининг и профилактические меры, которые включают доступное тестирование и вакцинацию для подростков», — сообщили авторы исследования.

Ранее российские ученые оценили риск развития постковидного синдрома (long covid) и сделали тревожные выводы: у четверти госпитализированных педиатрических пациентов симптомы коронавируса сохраняются до девяти месяцев. Чаще всего родители сообщали о постоянной усталости своих детей (10%), нарушениях сна (7%), потери обоняния и вкуса (6%). Комплексные симптомы выявлены у 8,4% детей в этой когорте.



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