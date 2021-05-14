 

Ирина Салтыкова призналась, почему не стала женой хоккеиста Павла Буре

14.05.2021, 15:50, Разное
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Во время съемок программы «Судьба человека» певица Ирина Салтыкова пояснила о своей личной жизни. Он призналась Борису Корчевникову, почему так и не стала женой хоккеиста Павла Буре.
Экс-солистка «Миража» прожила со звездой НХЛ несколько лет. По словам Ирины Салтыковой, она считает экс-возлюбленного прекрасным человеком. Ее смущала разница в возрасте, так как певица была старше своего избранника. Кроме этого, когда случается роман двух известных людей – это сложно. Артистка боялась, что повторится ситуация, как с ее бывшим супругом Виктором Салтыковым. Музыкант завидовал ее успеху, отличался достаточно сложным характером и поднимал на нее руку. Ситуация усугублялась его пристрастием к спиртным напиткам.
Ирина Салтыкова следит за жизнью Павла Буре и рада, что у нее все сложилось хорошо. Певица призналась, что восхищается его воспитанностью, умом и добротой.

Самые яркие впечатления остались у артистки после романа с женатым бизнесменом, имени которого она по этическим соображениям не назвала. По словам Ирины Салтыковой, именно с этим мужчиной она впервые почувствовала себя счастливой женщиной. Ее избранник хоть и был в официальном браке, но не жил с супругой. Ради певицы он преодолел страх высоты, поднявшись к ней на седьмой этаж с помощью пожарной машины.

Пара жила вместе, а рассталась, когда знаменитости было около 40 лет. Сейчас Ирина Салтыкова признается, что разошлись они «по глупости». Она была очень упряма и категорична в то время.



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