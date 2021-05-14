 

Певица Ханна думала, что Дава женат на Ольге Бузовой и ему 40 лет

14.05.2021, 15:50, Разное
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Во время интервью для YouTube-шоу «Надо обсудить» певица Ханна оценила таланты своих коллег по сцене, а также открыла для себя некоторые подробности их личной жизни. Например, артистка была уверена, что рэпер Дава женился на Ольге Бузовой и ему не меньше, чем 40 лет.
Ханна очень удивилась, когда ведущая Лаура Джугелия озвучила настоящий возраст блогера. Супруга Пашу рассказала, что Давид Манукян казался ей намного старше. Она отметила, что блогеру «все по-прикольчику» в жизни. В ответ на это ведущая шоу сказала, что кавказские мужчины всегда выглядят солиднее. Лаура Джугелия пошутила, что Дава простит артистку, так как очень любит красивых девушек. Кроме этого, Ханна была уверена, что певец женился на Ольге Бузовой.

По поводу звездной болезни Анна Иванова ответила, что «заболеть» ею может и не публичный человек. В пример она привела обратную ситуацию. Например, Сергей Лазарев, по мнению артистки, самый человечный и адекватный человек в мире шоу-бизнеса, хотя он – настоящая звезда.

Лаура Джугелия также спросила у Ханны о желании поехать на музыкальный конкурс «Евровидение». 30-летняя певица призналась, что не стала бы ввязываться в это, даже если бы ей заплатили деньги. Он считает себя не хайповым артистом, для которого в жизни самое большое значение имеет саморазвитие и семья.



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