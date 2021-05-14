 

Ведущая Ксения Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

14.05.2021, 15:50, Разное
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Популярная российская ведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, как едва ли не попала в перестрелку в Мексике. В эту экзотическую страну она отправилась отдыхать вместе со своим супругом Константином Богомоловым в начале мая.
Изначально Ксению Собчак порадовал безвизовый въезд в Мексику и отсутствие так называемой «карантинной истерики». Только спустя неделю после пребывания в данной стране знаменитость оценила весь колорит местной жизни. На своей странице в социальной сети Instagram Собчак рассказала, как едва ли не попала в перестрелку.

В минуте от отеля, где она остановилась с Константином Богомоловым, картель застрели бывшего агента. На улице наблюдалась паника, приехала полиция, движение автомобилей оказалось запрещено. Собчак рада, что их с мужем не задержали в качестве свидетелей.

Свою публикацию теледива сопроводила эффектным фото, на котором она предстала в красивом бежевом платье на фоне ярко-красных кресел. Образ ведущей дополнили модные очки и ботинки на каблуке. В комментариях к публикации подписчики призвали Собчак быть осторожнее на отдыхе.



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