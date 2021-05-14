Ведущая Ксения Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике

Популярная российская ведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, как едва ли не попала в перестрелку в Мексике. В эту экзотическую страну она отправилась отдыхать вместе со своим супругом Константином Богомоловым в начале мая.

Изначально Ксению Собчак порадовал безвизовый въезд в Мексику и отсутствие так называемой «карантинной истерики». Только спустя неделю после пребывания в данной стране знаменитость оценила весь колорит местной жизни. На своей странице в социальной сети Instagram Собчак рассказала, как едва ли не попала в перестрелку.

В минуте от отеля, где она остановилась с Константином Богомоловым, картель застрели бывшего агента. На улице наблюдалась паника, приехала полиция, движение автомобилей оказалось запрещено. Собчак рада, что их с мужем не задержали в качестве свидетелей.

Свою публикацию теледива сопроводила эффектным фото, на котором она предстала в красивом бежевом платье на фоне ярко-красных кресел. Образ ведущей дополнили модные очки и ботинки на каблуке. В комментариях к публикации подписчики призвали Собчак быть осторожнее на отдыхе.