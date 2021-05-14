СБУ провела в Херсоне сбор. Отрабатывали защиту от нападения России

На сборе проверяли готовность к практическим действиям в случае вооруженного нападения России. Особое внимание уделили противодействию нарастающим террористическим угрозам, разведывательной и подрывной деятельности в приграничных с Крымом районах, рассказали в СБУ.

Участники сбора отрабатывали механизмы взаимодействия органов госвласти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

“Отработаны вопросы применения специальных экономических и других ограничительных мер в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно созданным формированиям и органам управления, которые действуют на оккупированной территории”, – сказано в сообщении.

Также обсуждалось формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств по преступлениям, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и на территории Крыма.

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