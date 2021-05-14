 

СБУ провела в Херсоне сбор. Отрабатывали защиту от нападения России

14.05.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сборе проверяли готовность к практическим действиям в случае вооруженного нападения России. Особое внимание уделили противодействию нарастающим террористическим угрозам, разведывательной и подрывной деятельности в приграничных с Крымом районах, рассказали в СБУ.

Участники сбора отрабатывали механизмы взаимодействия органов госвласти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

“Отработаны вопросы применения специальных экономических и других ограничительных мер в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно созданным формированиям и органам управления, которые действуют на оккупированной территории”, – сказано в сообщении.

Также обсуждалось формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств по преступлениям, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и на территории Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / France 24 – ВОЗ обнаружила индийский вариант коронавируса в 44 странах

27.11 / Пострадавший учитель из школы Нальчика попал в реанимацию

07.05 / Бадоев: Я за свою жизнь уже трижды простил измену

11.08 / Совбез ООН готовится проголосовать за эмбарго на поставки оружия в Иран

11.08 / В штабе Бабарико опровергли отъезд соратницы Тихановской из Белоруссии

26.03 / Верещук: Люди вышли под ОП вроде бы за справедливый суд и патриотические цели. Но во что это превратилось? Общество не восприняло такую акцию

22.12 / “Жаришка”, “Старая любовь не ржавеет”. В сети обсуждают фото поцелуя замужней Стоцкой с Киркоровым

13.10 / Hyundai Santa Fe 2021 года получит рестайлинг и гибрид

28.07 / В Кремле не исключили награждения участников подготовки поправок к Конституции

15.10 / «Мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика