В праймериз “ЕР” примут участие члены Союза добровольцев Донбасса

Глава СДД Александр Бородай подал заявку на участие в праймериз “Единой России” на выборах в ГД от Ростовской области. По его словам, народные республики Донбасса сохранились благодаря президенту Владимиру Путину.

“Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», – сказал Бородай.

В Тульской области на праймериз зарегистрировался член СДД Максим Чичкин. Он намерен заняться поддержкой граждан и бизнеса.

В Свердловской области на предварительное голосование пойдет член СДД Максим Хлопин. “Те, кто в свое время поднялись защищать русский мир на Украине, защищать мирное население Донбасса – достойны представлять людей во власти», – подчеркнул он.

“Единая Россия” и СДД заключили соглашение о сотрудничестве 10 мая. Договоренность предусматривает участие Союза в праймериз и совместную гуманитарную деятельность.

Выдвижение участников праймериз завершается 14 мая. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Об итогах станет известно 1 июня. Список кандидатов утвердит партийный съезд.