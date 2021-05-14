 

В праймериз “ЕР” примут участие члены Союза добровольцев Донбасса

14.05.2021, 15:24, Разное
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Глава СДД Александр Бородай подал заявку на участие в праймериз “Единой России” на выборах в ГД от Ростовской области. По его словам, народные республики Донбасса сохранились благодаря президенту Владимиру Путину.

“Поэтому у нас особый долг и особые обязанности перед ним. Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», – сказал Бородай.

В Тульской области на праймериз зарегистрировался член СДД Максим Чичкин. Он намерен заняться поддержкой граждан и бизнеса.

В Свердловской области на предварительное голосование пойдет член СДД Максим Хлопин. “Те, кто в свое время поднялись защищать русский мир на Украине, защищать мирное население Донбасса – достойны представлять людей во власти», – подчеркнул он.

“Единая Россия” и СДД заключили соглашение о сотрудничестве 10 мая. Договоренность предусматривает участие Союза в праймериз и совместную гуманитарную деятельность.

Выдвижение участников праймериз завершается 14 мая. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Об итогах станет известно 1 июня. Список кандидатов утвердит партийный съезд.



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