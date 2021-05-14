Знаменитости присоединились к акции “Казань, надо жить!” после трагедии в школе

Видеоролик подготовили участники региональных команд проекта “Большая перемена” и резиденты проекта “Таврида”. Таким образом они хотели поддержать семьи погибших в гимназии № 175. В клипе под гимн социального проекта “Жить” демонстрируются кадры, на которых люди сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к мемориалам.

Также в видеоролике резиденты “Большой перемены” и “Тавриды” в знак поддержки показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говорят: “Казань, надо жить!”.

В акции приняли участие и знаменитости: продюсер Игорь Матвиенко, телеведущие Лера Кудрявцева, Айза Долматова и Мария Шахова, бизнесмен Курбан Омаров, актер Андрей Гайдулян, продюсер и бизнесвумен Мария Погребняк, рэпер T-Killah, блогер Алексей Столяров, музыкант Леонид Руденко, певица Manizha, журналисты Алена Жигалова и Татьяна Денесюк.

Напомним, во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев с дробовиком ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь. Погибли девять человек, пострадали – более 30.

Ранее “Дни.ру” писали, что портреты погибшей в казанской школе учительницы Эльвиры Игнатьевой появились на медиафасадах в разных регионах России. На экранах написано, что она защитила детей, отдав за них свою жизнь.