Юлия Снигирь радикально поменяла прическу: фото дня

Актриса Юлия Снигирь удивила поклонников своим свежим образом – она кардинально изменила прическу, распрощавшись с длиной волос. Теперь у Юлии короткая, с рваными прядями назад и небрежной челкой стрижка, которые парикмахеры называют “Гарсон” или “Пикси”.

Снигирь опубликовала фото в новом мальчишеском стиле в своем Instagram, подписав публикацию одной фразой “Coming out”.

Юлия Снигирь в новом образеБольшинство друзей-коллег стрижку приняли с одобрением – “Круть”, “Офигенно”, “Огонь” – прокомментировали пост актрисы Светлана Иванова, Дарья Повереннова и Светлана Хонченкова. А вот многие поклонники были разочарованы, и выразили надежду, что актриса пошутила, и на ней просто парик. Снигирь на мнение окружающих реагирует однозначно.

У меня свои ориентиры, – заявила она в ответ на критику.

Юлия больше двух лет прическу не меняла, носила короткое каре, укладывая волосы волнами, выпрямляя или собирая их в небольшой хвост. До этого долгое время у Снигирь были длинные волосы. Однажды, два года назад, Юлия поделилась своими мыслями о том, в каком образе ей комфортно и какие эксперименты со внешностью она делала в юности.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Мне 21, я студентка МПГУ, и у меня мелированные пряди в волосах. До этого я пробовала быть рыжеволосой и даже загорелой блондинкой (знакомые не узнавали при встрече). Я пробовала странно эпатажно одеваться. Я пробовала одеваться подчеркнуто сексуально (у меня даже были лакированные ботфорты) Наверное, это какой-то необходимый процесс поиска и попытки изменить себя, чтобы в итоге найти себя настоящую. К чем я это. Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь-отрастить волосы, набрать вес и т.д. Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно, – написала актриса.

Предположение, что новый образ Снигирь – это подготовка к новой роли, небезосновательно. Актрисы часто меняют внешность исключительно ради съемок в новых проектах. В свое время брились наголо Дарья Мороз для образа в драме “Точка”, Юлия Высоцкая для роли в фильме “Рай” и Мария Кожевникова, чтобы участвовать в картине “Батальон”.

Впрочем, весна – время перемен, и многие женщины в стремлении обновить свой стиль, первым делом идут в парикмахерскую. Например, недавно публику удивила Наталья Водянова, отрезав модную челку.