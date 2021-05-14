Повсюду мертвецы мерещатся

Индия переживает эпидемию COVID-19 легче, чем российский телезритель за саму Индию. Как наши граждане стали заложниками собственных страхов.

Нам показывают и рассказывают сногсшибательные вещи об Индии. Слушаю российский телерепортаж: «Люди массово умирают, крематории тоже не справляются, погибших сжигают прямо на улицах! Об ужасе, который творится в Индии, нам рассказал турист из России. Давайте послушаем».

В кадре появляется белокурый юнош в белой маске на три четверти лица: «У нас очень жарко. Плюс 38 градусов. Вот по этой реке, как бы, ну очень много трупов сейчас. Прямо, как бы, тысячи, тысячи трупов. Даже не хватает дров, чтобы их сжигать».

С уникальным отечественным феноменом индобесия (именно что отечественным, потому что нигде в мире подобное чудо не зафиксировано) я столкнулся впервые сразу после получившего мировую огласку группового изнасилования студентки-парамедика Джиоти Сингх Панди. Шестерых мерзавцев тогда мгновенно вычислили, а по всей Индии прошли массовые демонстрации с требованием приговорить виновных к смертной казни — наказания, которое в этой стране применяется в исключительно редких случаях.

Индийцы во время молчаливого протеста требуют наказания для виновных в изнасиловании в Дели 23-летней студентки, 2012 год. Фото: ЕРА

Под давлением общественности в марте 2013 года был спешно принят закон, позволяющий казнить преступников, которых суд признал виновными в изнасилованиях со смертельным исходом. В сентябре того же года делийский суд приговорил убийц и насильников Джиоти к казни через повешение. Приговор был исполнен в делийской тюрьме Тихар в 2020 году.

Так вот, начиная с этого события и дальше уже никогда не прекращаясь в отечественных СМИ постоянно педалируется тема чудовищной ситуации с изнасилованиями в Индии. Если не знать реальности, создается впечатление, что женщинам находиться в этой стране вообще невозможно: отловят на людной улице в час пик и тут же за углом надругаются.

Последние 13 лет мне посчастливилось большую часть жизни находиться именно в Индии, поэтому я не мог спокойно пережить диссонанс между личным каждодневным опытом и информационным потоком, доносившимся из московского далёка.

Первое, что я подумал: видимо, я знаю какую-то неправильную Индию. Поэтому погрузился в официальную статистику. Она оказалась удивительной. Из 119 стран в рейтинге изнасилований Индия занимала 94-е место с показателем 1,8 случая на 100 тысяч жителей.

Для сравнения: аналогичный показатель в РФ — 3,4 (почти в два раза больше изнасилований, чем в Индии), в Германии — 9,4, в Мексике — 13,2, в Израиле — 17,6, в Швеции — 63,5, в ЮАР — 132,4.

И что, дорогой читатель, много тебе доводилось слышать об аде на земле, который творится в стране победившего антиапартеида? Или о Швеции, где женщин насилуют в 35 раз больше (!), чем в Индии? Сомневаюсь. Зато об ужасах Индии наши СМИ вещают регулярно, настойчиво и целеустремленно.

Сначала я подумал, что дело в туристическом лобби, которое из кожи вон лезет, чтобы не допустить массовый отток отдыхающих из РФ от прокачанных направлений в сторону страшного и ужасного субконтинента, где людей сжигают на кострах прямо на улице.

Потом понял, что на заказ такой массовой затяжной и упорной пропаганды у туристического лобби не хватило бы никаких доходов. Я догадался, что смысл кампании кроется в чем-то другом.

Весь прошлый год мировая эпидемия ковида потрясала непристойной статистикой преимущественно территории благословенного бастиона мировой демократии и Евросоюза, поэтому никак не позволяла водрузить на патефон любимую пластинку: в Индии была тишь да гладь, божья благодать.

Жители индийского города Бхубанешвар в очереди на вакцинацию от коронавируса, 12 мая 2021 года. Фото: STR / NurPhoto / Getty Images

Чудес, разумеется, не бывает, и волна мерзкого заболевания (эпитеты выбираю по собственным впечатлениям от личного опыта) накрыла наконец-то в 2021 году и Индию. Что тут началось! Трупы на улицах. Крематории не справляются.

Поскольку у меня в Индии не одна сотня знакомых, приятелей и по-настоящему близких мне людей, я поддался магии массового зомбирования и, естественно, стал осведомляться напрямую: неужели пришел апокалипсис?! Меня даже как-то не поняли: костры на улицах? Нет, не видели. Даже не слыхали. Трупы на каждом углу разлагаются на 38-градусной жаре? Да что же такое ты говоришь, бхаи джи?!

Прошелся по всем известным и малоизвестным видеоблогерам, сидящим в Индии уже второй год безвылазно: везде монотонный сюжет до неприличия — места официального захоронения работают в штатном режиме. Никаких сплавляемых по реке «тысяч трупов» никто не видел (хотя упорно искали). В общем, все, как и предполагалось: вторая серия сказки о злом Бармалее и Африке, которая Индия.

Точку над «i» поставила, как всегда в случаях всех моих изысканий, сухая статистика.

По состоянию на 7 мая 2021 года 21 491 598 заболевших, 17 612 351 уже выздоровевших, 234 083 погибших. Процент летальности 1,09%.

Для сравнения та же статистика для США: случаев заражений 33 371 237, выздоровевших 26 105 941, погибших 594 036, процент летальности 1,78%, на 0,69% выше, чем в Индии.

И это притом что уровень технического оснащения медицины в Индии не идет ни в какое сравнение с Соединенными Штатами. О катастрофе национального масштаба, случившейся в Индии из-за нехватки кислорода, знает вся планета. Да-да, в ЕС и США тоже очень много пишут об эпидемиологической ситуации в Индии, но только рассказывают не сказки о плавающих по рекам трупах и кострах на улицах, а о том, как можно быстро и с максимальной эффективностью помочь стране справиться с нехваткой кислорода в больницах.

Россия, кстати, тоже не осталась в стороне: «Спутник V» уже давно полным ходом поставляется в Индию, за что индийцы выражают искреннюю благодарность нашему народу. Но зачем, черт подери, СМИ устраивают ковровые бомбардировки чернухой про трупы и крематории?

Фото: Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Дело в том, что страшилки про поголовные изнасилования в Индии и про адски экстремальный ковид непосредственно к Индии не имеют ни малейшего отношения. Это всё о нас. И — для нас, родимых.

Индия выступает в роли удобного козла отпущения и объекта для канализации внутренних страхов, проблем и неустроенности общества. Нашего, не индийского.

СМИ громоздят речной трупный сплав и уличные кремации с единственной целью: сублимировать в сознании соотечественников их собственные проблемы. Житейские, бытовые, материальные, духовные, общественно-политические.

Соответственно, не составит труда нарисовать вектор дальнейшего развития событий. По мере дальнейшего ухудшения жизни будет усиливаться и нарастать поток дезинформации, единственное назначение которого — добиться от слушателя/зрителя вздоха облегчения: «Ты только посмотри, Зин, какой кошмар творится у индусов! Слава те господи, мы на нашей родной земле, а не на 38-градусной жаре с трупами и кострами!»

Так что, дорогой читатель, в следующий раз, когда тебе будут рассказывать, что в Индии началось массовое поедание младенцев, которые, по тайному старинному и изуверскому суеверию, являются панацеей от неизлечимых вирусов, помни: это не по Индии звонит колокол! Колокол звонит по тебе.

Сергей Голубицкий, журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

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