 

УЕФА извинился за включение нецензурных песен Моргенштерна в число треков Евро-2020

14.05.2021, 15:02, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) извинился за то, что включил в число треков чемпионата Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурным текстом.

Альбом был представлен в пятницу. Песни Моргенштерна и 10age были исключены из официального плей-листа Евро-2020, передает РИА «Новости».

«УЕФА связался с третьей стороной, которая курировала плей-листы, и проинструктировала их немедленно удалить соответствующие песни. УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», – сообщили в УЕФА.

Ранее Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов пожаловался на клип DJ Smash и Моргенштерна в храме.



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