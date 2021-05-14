 

В Сети запустили проект в поддержку пострадавших в Казани

14.05.2021, 15:02, Новости дня
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Социальный проект «#Жить» совместно с участниками региональных команд проекта «Большая перемена» и резидентами проекта «Таврида» создали видеоролик в память о погибших в Казани и для поддержки их семей.

«Главный посыл видео – поддержать, придать сил, вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается», – сообщили создатели клипа, слова которых приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Под гимн проекта «#Жить» в клипе показано, как простые люди поддерживают пострадавших – сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране. Также в ролике присутствуют кадры с лидерами общественного мнения, которые выражают слова соболезнования пострадавшим.

В знак поддержки всех, кого коснулась это трагедия, участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить».

К акции поддержки присоединились лидеры общественного мнения знаменитости, в том числе Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.

Ранее медиафасады с портретами 26-летней учительницы английского языка школы № 175 в Казани Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время трагедии 11 мая, появились на экранах в разных регионах России.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.



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