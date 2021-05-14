Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил в интервью на телеканале «Россия 1», что в целом ситуация «стабильная», наблюдается «небольшой рост, но он не является критическим», передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что «сам уровень заболевания достаточно большой».

Вместе с тем уже порядка 1,3 млн москвичей сделали прививку от коронавируса.

«Пользуясь случаем хочу еще раз пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас работают в поликлиниках, торговых центрах и сейчас – в парках. Привиться можно в любом месте в любое время, надо беречь свое здоровье», – добавил Собянин.

Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше.