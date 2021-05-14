Импотенция – среди последствий COVID-19



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Эректильная дисфункция (импотенция) – состояние, при котором мужчина не может добиться эрекции, достаточной для полового акта. Важнейший механизм ее развития – сосудистый: она возникает, когда кровоток в половом члене затруднен. Часто это сопутствует «обычным» сосудистым патологиям, в первую очередь, атеросклерозу.

Известно, что при COVID-19 часто наблюдаются патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Во внутренней оболочке сосудов (эндотелии) присутствуют рецепторы, которые необходимы коронавирусу для проникновения в клетку (в первую очередь АПФ2). Ранее его обнаруживали в эндотелии сосудов разных органов. Нарушение работы эндотелия (эндотелиальная дисфункция) – состояние, при котором работа сосудов нарушается и кровоснабжение органов нарушается.

Импотенция утверждает о риске ранней смерти

Эректильная дисфункция или импотенция не только снижает качество жизни. Ученые показали, что это расстройство может говорить о высоком риске болезней сердца и ранней смерти.

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В тканях полового члена, которые отвечают за эрекцию, эндотелий такой же, как и в других сосудах. Поэтому авторы нового исследования подняли вопрос, можно ли обнаружить там коронавирус и может ли COVID-19 способствовать импотенции.

«Наше исследование показало, что COVID-19 может вызывать распространенную эндотелиальную дисфункцию в разных органах и системах, не только в легких и почках. Она может встречаться в разных органах, включая половой член. В нашем пилотном исследовании мы обнаружили, что у мужчин, которые раньше на жаловались на эректильную дисфункцию, развилась довольно тяжелая импотенция после перенесенного COVID-19», – сообщил Ранджит Рамасами (Ranjith Ramasamy) из Университета Майами, соавтор исследования.

Для научной работы ученые собрали образцы тканей полового члена двух мужчин 65 и 71 лет, которые перенесли COVID-19, и через 6-8 месяцев подверглись операции протезирования полового члена по поводу импотенции. До этого они не страдали от эректильной дисфункции. У одного из них симптомы инфекции были легкие, другой был госпитализирован. Также ученые взяли аналогичные ткани полового члена у двух других мужчин, которым провели аналогичную операцию, но которые не болели COVID-19.

В тканях полового члена мужчин, которые перенесли COVID-19, ученые обнаружили коронавирус. У них ученые нашли признаки эндотелиальной дисфункции, в отличие от мужчин, которые не болели коронавирусной инфекцией.

«Это утверждает о том, что мужчины, которые заболели COVID-19, должны знать, что побочным эффектом может стать эректильная дисфункция. В этом случае необходимо обратиться в врачу», – COVID-19 сказал Рамасами.

Ранее эта же группа исследователей показала, что коронавирус может инфицировать яички некоторых мужчин, что потенциально способно приводить к бесплодию.