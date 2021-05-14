 

Учёные признали возможность утечки коронавируса из лаборатории

14.05.2021, 14:54, Разное
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Ученые признали, что могла произойти утечка коронавируса из лаборатории. Специалисты заявили, что существуют две наиболее правдоподобные версии о том, как началась пандемия COVID-19. Второй вариант предполагает, что произошел зооноз.
В прошлом году ООН и ВОЗ предложили ученым из Китая выяснить точную причину начала распространения коронавируса. Специалисты предоставили в международные организации данные и образцы, на основе которых был определен возможный сценарий случившегося. Утечку из лаборатории научные сотрудники назвали маловероятным, а зооноз посчитали наиболее возможным. Однако сейчас эти версии были пересмотрены.

Исследователи считают, что необходимо серьезно воспринимать оба сценария. Важно провести тщательное расследование, стараясь свести к минимуму конфликт интересов. Лаборатории должны обнародовать данные, чтобы их со своей стороны проанализировали независимые эксперты.

Источник: lenta.ru



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