Ученые: Длительное применение препаратов при бессоннице не улучшает качество сна

Американские исследователи провели мультицентровое исследование, в котором оценили эффективность применения различных препаратов при бессоннице. Оказалось, что длительность и качество сна у испытуемых от этого не улучшилось.

В последние пару лет от проблем со сном мучаются 30% взрослого населения, из которых 10% это хронические нарушения. Плохое качество ночного отдыха исследователи связывают с риском депрессивных состояний, развития сахарного диабета и повышенного артериального давления. Врачи для улучшения ситуации назначают различные лекарственные препараты. Однако клинические исследования показывают, что большинство из них работают только около полугода, то есть, в краткосрочной перспективе.

Ученые оценили репрезентативную выборку среди испытуемых женщин, чтобы оценить эффективность назначаемых препаратов. Жалобы, касающиеся нарушения сна, были связаны с частыми пробуждениями среди ночи, проблемами с засыпанием или слишком ранними подъемами. Наблюдение за респондентами длилось более 20 лет, а специалисты сравнивали результаты женщин с медикаментозной терапией и без ее применения. Исследование показало, что длительное употребление препаратов не сказалось на качестве сна участников эксперимента.

Источник: www.lvrach.ru