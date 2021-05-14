Курникова и Иглесиас впервые показали редкие фото подросших детей
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39-летняя и 46-летний Энрике Иглесиас впервые за долгое время показали подросших детей. Напомним, что Аня и Энрике являются родителями троих наследников: двойняшек Люси и Николаса и Мэри.
Поклонники были счастливы, увидев фото подросших наследников пары. «Какие милые», «Замечательные дети», «Похожи на папу»,
«Такие светленькие. Детки не унаследовали ничегошеньки от отца», «А дети-то русские»,
«Очень хорошенькие»,- написали пользователи Сети. А мне бы хотелось узнать ваше мнение.
Как вы думаете, на кого из родителей похожи звездные наследники?
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