Курникова и Иглесиас впервые показали редкие фото подросших детей

39-летняя и 46-летний Энрике Иглесиас впервые за долгое время показали подросших детей. Напомним, что Аня и Энрике являются родителями троих наследников: двойняшек Люси и Николаса и Мэри.

Поклонники были счастливы, увидев фото подросших наследников пары. «Какие милые», «Замечательные дети», «Похожи на папу»,

«Такие светленькие. Детки не унаследовали ничегошеньки от отца», «А дети-то русские»,

«Очень хорошенькие»,- написали пользователи Сети. А мне бы хотелось узнать ваше мнение.

Как вы думаете, на кого из родителей похожи звездные наследники?





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A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)