 

Женщина с деменцией в 83 года возвращает утраченную память и помог ей сын!

14.05.2021, 14:52, Разное
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Её сын сделал невероятное: смог вернуть своей матери полноценную жизнь!

Сильвия Хатцер из Прествича, Манчестер, страдала от деменции. Она не могла даже узнать своего собственного ребенка. Она не могла оставаться без присмотра и ухода даже совсем ненадолго, поэтому было принято решения — поместить её в больницу.

Муж Сильвии скончался от сердечного приступа 22 года назад. А её сын Марк Хатцер не хотел терять свою мать, единственного близкого ему человека, поэтому он решил попробовать помочь ей.

Марк сказал: «С тех пор, как умерли мой отец и брат, наша семья стала очень маленькой. Мы всегда были очень дружной семьей, а теперь остались только моя мама и я. Я чувствовал себя ужасно, когда она больше не узнавала меня.

Мы имели с мамой очень доверительные отношения, а также мы ходили всегда вместе. И вдруг она больше не помнила меня. Я отчаялся и никогда не чувствовал себя таким одиноким в жизни. У меня не было другой семьи, к которой можно было бы обратиться за помощью и поддержкой».

Марк не позволил Сильвии принимать предписанные лекарства от этой болезни, потому что они были очень сильны, что её состояние ухудшалось и она теряла возможность проявлять какие-либо эмоции.

В результате он создал специальную диету, чтобы помочь своей матери бороться с деменцией. Когда Марк начал изучать информацию о деменции, он обнаружил, что слабоумие менее распространено в странах Средиземноморья.

Он знал, что для этого есть причина, поэтому он начал давать матери такую ​​же пищу, которая обычно едят люди в странах Средиземноморья. В него вошли черника, клубника, бразильские орехи, грецкие орехи. А также брокколи, капуста, шпинат, семена подсолнечника, зеленый чай, овес и сладкий картофель.

А также он предлагал ей познавательные упражнения, включая головоломки и кроссворды. Уже через месяц она медленно начала восстанавливать свою память.

Марк: «Первые результаты мы заметили только через несколько месяцев. Она начала вспоминать такие вещи, как дни рождения, имена, события… Она снова становилась живой, более весёлой и более общительной».

«Люди отчаиваются, когда им ставят диагноз. Они думают, что жизнь закончилась. Восстановление здоровья должно стать твоей целью «.

Общество Альцгеймера имеет блог Марка о состоянии Сильвии на своем сайте.

«Я сделал это для моей матери, но если это может принести пользу и другим людям, тогда я буду очень счастлив», — сказал Марк.

Марк и его мать были приглашены на ежегодную летнюю вечеринку королевы Елизаветы. В знак признания достижений Сильвии и потенциально революционного прорыва Марка. Это открытие помогает другим семьям, у которых есть любимый человек, страдающий деменцией!

Это кажется невероятным и нереальным, но это действительно так!

Поделитесь этой историей с семьей и друзьями! Это так приятно знать, что мы можем победить болезни вместе!



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