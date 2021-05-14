СБУ задержала в аэропорту Борисполь иностранца с кокаином на сумму в 11,5 млн грн

Кокаин обнаружили в личных вещах наркокурьера во время углубленного таможенного досмотра.

Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что злоумышленник планировал продать наркотик местным наркодилерам. В Украину он прибыл как турист якобы к стоматологу, зарегистрировавшись на прием в одной из киевских клиник.

Наркокурьера задержали, открыто уголовное производство по ст. 305 (“Контрабанда наркотических средств”). В отношении задержанного решается вопрос относительно сообщения о подозрении, подчеркнули в СБУ.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / Youtube

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