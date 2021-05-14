Подопечная продюсера Monatik певица Lida Lee упала на светском мероприятии. Видео

На видео певица стоя в зрительном зале аплодировала коллеге alyona alyona, получавшей на сцене награду в номинации “Лучшая исполнительница”, а когда попыталась сесть на своем место, потеряла равновесие.

“Когда не ожидала, что станешь “Открытием года”, – подписала ролик Lida Lee, получившая награду в этой номинации.

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Публикация от Lida Lee (@lidalee_official)

Контекст:

YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.

Lida Lee дебютировала как сольная певица в августе 2020 года с клипом на песню “Достопримечательность”. До этого она выступала на сцене с Monatik в качестве бэк-вокалистки.

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