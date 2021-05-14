Зеленский заявил, что деолигархизация в Украине будет продолжаться, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами

По словам главы государства, после ареста народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука будут “еще минусы”.

“Пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами. Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи – это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность. На примере [Медведчука] можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет “крыши” в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что существующая система не позволяет Украине полностью использовать свой потенциал.

“Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации. Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то “особые” граждане нашей — и не только нашей — страны не смогут быть “равнее” других и не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство… Украинцам не нужно объяснять потенциал нашей страны. Каждый из нас это понимает. Чтобы реализовать этот потенциал, нам нужна справедливая и абсолютно рациональная государственная система — та, которую строили очень долго и фундамент которой создается именно сейчас”, – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.

Под закон об олигархах, который поручил разработать Зеленский, в Украине сейчас подпадают 13 человек, заявил 11 мая секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

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