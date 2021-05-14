 

“Оно того стоит”, “Спасибо за идею”. Комаровский рассказал, чем пожертвовал ради “живописного” фото в одуванчиках

14.05.2021, 14:50, Новости дня
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Доктор позирует в кадре, лежа на животе.

“После такой фотосессии одна проблема – пузо желтого цвета. В общем, искусство требует жертв”, – подписал он публикацию.

“Зато как живописно смотритесь”, – прокомментировали фото подписчики доктора.

“Спасибо за идею”, – написали фолловеры.

“Оно того стоит”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Контекст:

Евгений Комаровский окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук. 

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Комаровский – отец двоих сыновей: Дмитрия (1982) и Андрея (1988). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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