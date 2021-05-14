Мультиварка HYUNDAI HYMC-1611: красивый и функциональный помощник

Домохозяйке не нужно будет тратить время на отмывание пригоревшей пищи, так как поверхность чаши покрыта антипригарным покрытием. Чаша в мультиварке HYUNDAI HYMC-1611 нагревается за короткое время благодаря мощности в 850 Вт.

Наслаждайтесь разнообразием полезных блюд, которые помогут приготовить 16 специальных программ.

Устанавливать режим и время работы модели быстро научится каждый член семьи, так как она обладает предельно понятной сенсорной панелью управления.

А функция пароварки понравится сторонникам здорового питания, так как приготовленная на пару пища сохраняет больше полезных веществ.