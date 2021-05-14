Утро выдалось сложным – Личное мнение

Вслед за Бузовой и Топаловым в больницу — на операцию и наркоз, всё как положено — решила прилечь и актриса Макеева.

«Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждёт меня в коридоре. Люблю тебя».

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Видео: Телеграм

То есть, пока Макеева лежит, с ней — вера. Муж (будущий) в коридоре — терпеливо ждёт. Чего ждёт? Ожидает, когда Макеева запилит сториз. Ну, и отойдёт от наркоза, конечно.

Причина операции по традиции не названа, зато есть след от укольчика, чтобы никто не сомневался.

Макеева не зря говорит, что она снова в больнице. В прошлом году она уже лечилась — пыталась сделать ЭКО.



Фото: Соцсети

Но тогда попытки Макеева прекратила. С мужем рассталась, так чего там зазря страдать?

Но вот на горизонте — новый парень. Ждёт в коридоре. Любит. А как ещё выйти замуж? Предположу, что Макеева не врёт, как Бузова, и на самом деле в больнице.

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Видео: Телеграм

Зачем выставлять свои диагнозы публике? Чтобы сочувствовали — это ведь так приятно. Ты для жениха стараешься. Для свадьбы и счастливой жизни. Публика куриц должна одобрительно это всё обкудахтать.

Я серьёзно вам говорю: очень скоро все начнут пилить истории из туалета. Операции уже никого не торкают, а вот публичное говно в унитазе ещё в Инстаграме не видели.

Кто первый решится на это?

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