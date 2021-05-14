Звезда “Зачарованных” Шэннен Доэрти вернулась к работе в кино после химиотерапии

50-летняя актриса Шэннен Доэрти опубликовала на своей странице в Instagram снимок дисплея режиссера, на котором видно ее и Брюса Уиллиса. Это один из первых кадров новой киноработы двух звезд – фильма “Крепость”. Эта роль стала первой в расписании Шеннон с 2019 года, а также после сложного курса химиотерапии, который актрисе пришлось пережить в прошлом году после того как у актрисы случился рецидив и ей диагностировали 4-ю стадию рака груди.

Чертовски хороший день на работе, – подписала снимок актриса.

Ее подписчики отметили, что актриса хорошо выглядит и написали, что с нетерпением ждут выхода фильма на экраны.

Шэннен Доэрти и Брюс Уиллис Джеймс Каллен Брэссак, Чад Майкл Мюррей и Шэннен Доэрти

Сюжет фильма “Крепость” режиссера Джеймса Каллена Брэссака (“Проклятие Лауры: Завещание”) рассказывает о спасении дома престарелых. Главный герой Роберт в исполнении “Крепкого орешка” уходит на пенсию и переезжает жить в комфортабельный дом престарелых для бывших сотрудников спецслужб. Однако там его находит преступник Балзари и хочет свести с ним старые счеты. Он берет всех жильцов дома в заложники, а Роберту приходится вспомнить боевое прошлое, чтобы спасти всех.

В фильме также примут участие Чад Майкл Мюррэй (“Холм одного дерева”) и Джесси Меткалф (“Сдохни, Джон Такер!”). Картина станет первой в трилогии – Брюс уже подтвердил свое участие во всех трех частях, а появится ли в них Шэннен, неизвестно.

Напомним, в феврале 2020 года звезда сериала “Зачарованные” Шэннен Доэрти призналась всему миру, что у нее снова обнаружили рак. Спустя месяц после этого на своей странице в Instagram она впервые рассказала о новом этапе борьбы с тяжелой болезнью, поблагодарила за помощь и поддержку. Актриса делилась, что пережить сложный этап в жизни ей помогли именно близкие люди, в частности муж, подруга Анна-Мария Кортрайт и популярный фитнес-тренер Кира Стокс.

Впервые ей диагностировали рак молочной железы в марте 2015 года. Общественности об этом стало известно летом того же года. Еще через год актриса перенесла мастэктомию, после которой прошла несколько длительных курсов химио- и радиотерапии. В конце 2016-го Шэннен была отмечена специальной наградой за смелость на церемонии Американского онкологического общества Courage. А в апреле 2017-го она сообщила СМИ о ремиссии, но даже тогда не прекратила лечение. Спустя год актриса решила отрефлексировать полученный опыт и попыталась его осознать. Она заключила, что рак груди помог ей стать лучшей актрисой.

Рак помог мне понять себя, наладить внутренние процессы. Определенно, болезнь сделала меня более восприимчивой, научила уделять внимание действительно важным вещам. После такого начинаешь ценить мелочи, которые делают обычный день хорошим, а из таких дней в итоге складывается отличный год. Это именно то, что нужно хорошему актеру, чтобы быть убедительным на экране, – рассказывала актриса изданию People.