 

«Единая Россия» приостановила членство сенатора Королева после ДТП

14.05.2021, 14:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Единая Россия» приостановила членство в партии сенатора, бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

«Мы, безусловно, следим за развитием событий вокруг сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, «Единая Россия» будет готова восстановить его членство в партии», – сообщил Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Ранее СМИ сообщили, что Королев в четверг попал в ДТП на своем автомобиле. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как его машина неровно едет по дороге, пересекает разделительную полосу и врезается в дорожный знак. В отношении сенатора составили протокол об административном правонарушении.

Сам Королев отметил ТАСС, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Неэффективная стратегия ЕС по вакцинированию преследует политические цели

20.04 / США возобновляют санкции против девяти компаний Беларуси

14.10 / “Готовы к борьбе“. Кулеба заявил, что Украина не позволит России злоупотреблять членством в Совете по правам человека ООН

29.07 / ВШЭ выпустила доклад после высказывания Гусейнова о теракте на Дубровке

04.05 / Языковой омбудсмен раскритиковал русскоязычный гимн Одессы. Труханов ответил, что у него “мозг вместе с волосами поднялся дыбом”

12.10 / В Таджикистане объявили предварительные итоги выборов президента, у Рахмона более 90%

03.01 / Пандемия ставит нью-йоркское метро на грань коллапса, а с ним и весь город

16.12 / Назначен новый худрук Театра Романа Виктюка

13.08 / Начата проверка сообщений о гибели пациентов в московской частной клинике

25.12 / Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика